Sinner inarrestabile vince due volte: spazza via Medvedev e pareggia i conti. E vola in semifinale col sorriso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Brilla Jannik Sinner sul campo cinese, dove vince col sorriso la doppia sfida con Medvedev: quella del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai e quella della saga degli incontri col campione russo che aleggiava parallelamente al match di oggi e che pareggia i conti. Il talento altoatesino si sbarazza del russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set: con il punteggio di 6-1, 6-4, in appena un'ora e 24? disputati sul cemento cinese, ed accede alle semifinali del torneo. Il numero uno del mondo affrontava il russo per la 14esima volta, la quinta quest'anno, ed arriva dalla decima semifinale in un 1000, la sesta quest'anno. Sinner in semifinale troverà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding. In palio c'è la finale.

