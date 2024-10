Si torna al punto di partenza: papocchio sul processo per la strage del Mottarone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si torna al punto di partenza e il procedimento sulla strage del Mottarone è tutto da rifare. La gup di Verbania Rosa Maria Fornelli ha restituito gli atti alla procura che non ha modificato il capo di imputazione, contrariamente a quanto chiesto dalla stessa giudice. In questo modo il procedimento segna un momentaneo punto d'arresto, quella «regressione del procedimento» temuto dalla procuratrice Olimpia Bossi e dalla sostituta procuratrice Laura Carrera. Iltempo.it - Si torna al punto di partenza: papocchio sul processo per la strage del Mottarone Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sialdie il procedimento sulladelè tutto da rifare. La gup di Verbania Rosa Maria Fornelli ha restituito gli atti alla procura che non ha modificato il capo di imputazione, contrariamente a quanto chiesto dalla stessa giudice. In questo modo il procedimento segna un momentaneod'arresto, quella «regressione del procedimento» temuto dalla procuratrice Olimpia Bossi e dalla sostituta procuratrice Laura Carrera.

