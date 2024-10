Sala vuole un “sindaco del Nord” alla guida dell’associazione dei comuni italiani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un sindaco del Nord alla guida dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani. È quello che vorrebbe vedere il primo cittadino di Milano Beppe Sala. Il desiderio è stato espresso nella mattinata di giovedì 10 ottobre mentre il numero uno di Palazzo Marino stava parlando con i giornalisti a Milanotoday.it - Sala vuole un “sindaco del Nord” alla guida dell’associazione dei comuni italiani Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undeldell’Anci, l’associazione nazionale. È quello che vorrebbe vedere il primo cittadino di Milano Beppe. Il desiderio è stato espresso nella mattinata di giovedì 10 ottobre mentre il numero uno di Palazzo Marino stava parlando con i giornalisti a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - l’accensione dei riscaldamenti scalda il sindaco Sala : “Se aspetti non va bene - se lo fai il giorno canonico neanche…” - Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza. Per chi non rispetta le normative, in base alla legislazione europea in materia, le possibili sanzioni vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3mila. Come ogni anno, il consiglio per tutti è quello di verificare lo stato dell’impianto prima dell’accensione e ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Ci multano perché parcheggiamo in città anche se abbiamo il pass” : la lettera aperta dei medici al sindaco Sala - Continua a leggere . L'Ordine lamenta il fatto che i dottori vengono multati anche se hanno il pass per parcheggiare nelle aree riservate e perché sono costretti a pagare il ticket per accedere in Area C anche se devono visitare un paziente a domicilio. I medici di Milano hanno scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco Beppe Sala. (Fanpage.it)

Il sindaco di Milano Sala a Liliana Segre : “Sei una guida per me e per tutti i milanesi” - Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendosi alla senatrice a vita Liliana Segre, durante il suo intervento alla commemorazione nella sinagoga centrale di via Guastalla dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Cè stato qualche malinteso, ora superato". "Mai potranno essere derubricate, sminuite o banalizzate alcune espressioni o atti che esprimano odio o offese verso alcuno ... (Ilgiorno.it)