Rudy Zerbi biografia del prof di Amici

(Di giovedì 10 ottobre 2024), nato a Lodi il 3 febbraio 1966, è talent scout, produttore discografico, conduttore radiofonico e personaggio televisivo. E’ figlio del conduttore tv Davide Mengacci che ha conosciuto soltanto nel 2001. Dal 1995 al 2010 lavora come discografico in Sony Music Italy dove dal 2008 al 2010 ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Nel 2010 entra a far parte della scuola di “” di Maria De Filippi comedi canto. Presenzia in tv sin dal 2002, anno nel quale è stato giurato del talent Operazione Trionfo. Successivamente ha preso parte a Sei un Mito (2005) e The Winner is (2012) come giurato, mentre a Let’s Dance (2010) è stato concorrente. Dal 2009 al 2013 è stato nella giuria di Italia’s Got Talent e dal 2014 siede tra i giudici di Tú sí que vales.