Ruba cellulare, arrestato 18enne tunisino identificato dalla vittima (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa Rubato un telefono cellulare ad un uomo ma la vittima si è rivolto alla polizia e lo ha fatto arrestare. La corsa notte, in piazza Capuana la Polizia di Stato ha bloccato e arrestato, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 18enne tunisino che è stato anche denunciato per furto aggravato. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, mentre attraversavano la piazza sono stati avvicinati da un uomo che ha indicato un uomo seduto su una panchina quale autore del furto del suo cellulare. Il ladro, durante le fasi d’identificazione, ha tentato la fuga fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. L'articolo Ruba cellulare, arrestato 18enne tunisino identificato dalla vittima proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ruba cellulare, arrestato 18enne tunisino identificato dalla vittima Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHato un telefonoad un uomo ma lasi è rivolto alla polizia e lo ha fatto arrestare. La corsa notte, in piazza Capuana la Polizia di Stato ha bloccato e, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, unche è stato anche denunciato per furto aggravato. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, mentre attraversavano la piazza sono stati avvicinati da un uomo che ha indicato un uomo seduto su una panchina quale autore del furto del suo. Il ladro, durante le fasi d’identificazione, ha tentato la fuga fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

