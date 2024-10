Ronaldinho si compra un club negli Stati Uniti: l’obiettivo è puntare direttamente alla MLS americana (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ronaldinho è entrato a far parte della cordata di nuovi imprenditori del Greenville Pro Soccer, il gruppo che tra i suoi interessi gestisce il quasi omonimo club di calcio, il Greenville Triumph SC. Una società che milita in terza divisione ma che ha come obiettivo arrivare in MLS: sfruttando l'immagine del "Gaucho" e il traino dei prossimi Mondiali del 2026. Fanpage.it - Ronaldinho si compra un club negli Stati Uniti: l’obiettivo è puntare direttamente alla MLS americana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è entrato a far parte della cordata di nuovi imprenditori del Greenville Pro Soccer, il gruppo che tra i suoi interessi gestisce il quasi omonimodi calcio, il Greenville Triumph SC. Una società che milita in terza divisione ma che ha come obiettivo arrivare in MLS: sfruttando l'immagine del "Gaucho" e il traino dei prossimi Mondiali del 2026.

