Rissa tra studenti alla stazione dei bus di Rovigo: due minorenni feriti con una bottiglia spezzata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rovigo, 10 ottobre 2024 - Scoppia una Rissa tra studenti, un minorenne ferito al volto da una bottiglia spezzata che un coetaneo gli ha piantato in faccia. Colpito anche un altro ragazzo. È successo oggi alla stazione delle corriere di Rovigo, alla presenza di decine di ragazzi in attesa dell’autobus. L'episodio è avvenuto tra le 13.30 e le 14.00 di giovedì 10 ottobre. Era appena terminata la scuola e gli studenti stavano aspettando i mezzi per tornare a casa, dopo una giornata trascorsa in classe. Secondo quanto accertato dalla polizia, un ragazzo che frequenta la Scuola edile per muratori e idraulici avrebbe affrontato - insieme ad alcuni compagni di classe - un coetaneo che frequenta l'Istituto professionale Marchesini, accusandolo di essere un "infame" per vicende pregresse tra bande rivali, non ancora chiarite. Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra studenti alla stazione dei bus di Rovigo: due minorenni feriti con una bottiglia spezzata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Scoppia unatra, un minorenne ferito al volto da unache un coetaneo gli ha piantato in faccia. Colpito anche un altro ragazzo. È successo oggidelle corriere dipresenza di decine di ragazzi in attesa dell’autobus. L'episodio è avvenuto tra le 13.30 e le 14.00 di giovedì 10 ottobre. Era appena terminata la scuola e glistavano aspettando i mezzi per tornare a casa, dopo una giornata trascorsa in classe. Secondo quanto accertato dpolizia, un ragazzo che frequenta la Scuola edile per muratori e idraulici avrebbe affrontato - insieme ad alcuni compagni di classe - un coetaneo che frequenta l'Istituto professionale Marchesini, accusandolo di essere un "infame" per vicende pregresse tra bande rivali, non ancora chiarite.

