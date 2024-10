Rimonta red devils con gli azzurri in 10, Italia-Belgio 2-2 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambiaso e Retegui portano sul 2-0 la squadra di Spalletti, poi l'espulsione di Pellegrini e il pari belga ROMA - In 10 uomini l'Italia subisce la Rimonta del Belgio dal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Nations League, ma riesce comunque a conservare il primo posto in Ilgiornaleditalia.it - Rimonta red devils con gli azzurri in 10, Italia-Belgio 2-2 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambiaso e Retegui portano sul 2-0 la squadra di Spalletti, poi l'espulsione di Pellegrini e il pari belga ROMA - In 10 uomini l'subisce ladeldal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Nations League, ma riesce comunque a conservare il primo posto in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia pareggia 2-2 col Belgio : match spaccato in due dall’espulsione di Pellegrini - azzurri rimontati - Continua a leggere . L'Italia pareggia 2-2 col Belgio all'Olimpico di Roma, nel terzo incontro del girone di Nations League: gli azzurri restano primi a quota 7 punti, davanti alla Francia vittoriosa su Israele. Da lì c'è stata la reazione del Belgio, che si è portata a casa il pari in rimonta. Il match è stato spaccato in due dall'espulsione di Pellegrini, quando la squadra di Spalletti era in ... (Fanpage.it)

L’Italia incanta per 40 minuti - poi subisce la rimonta in 10 : è 2-2 contro il Belgio all’Olimpico - La nazionale di Spalletti conferma così solo per 40 minuti gli ottimi segnali mostrati contro Francia e Israele, ma riesce anche a lasciarsi alle spalle il problema dell’approccio alla gara, manifestatosi agli Europei e nello scorso mese. Lo schema sulla punizione di Tielemans coinvolge Trossard, bravo ad ammortizzare il pallone per la conclusione potente di De Cuyper, che non lascia scampo a ... (Sportface.it)

Tennis : Davis. Italia-Belgio 1-0 - Berrettini vince in rimonta - A Bologna il romano si è imposto in tre set sul debuttante Blockx BOLOGNA - Italia in vantaggio 1-0 contro il Belgio nel suo secondo match del Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all'Unipol Arena di Bologna. Nel primo singolare, quello dei numeri due dei rispettivi team, Matteo . (Ilgiornaleditalia.it)