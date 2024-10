Reazione a Catena 10 ottobre 2024: gli Sconcertati vincono 2mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 9 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni gli Sconcertati, tre amici lombardi che hanno deciso di partecipare al programma durante un concerto che è stato annullatoe da qui il nome. Gli Sconcertati – Walter, Fabio e Gabriele, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.125 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 10-10-2024 La soluzione di stasera è: SCALA. Ascoltitv.it - Reazione a Catena 10 ottobre 2024: gli Sconcertati vincono 2mila euro Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 9. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni gli, tre amici lombardi che hanno deciso di partecipare al programma durante un concerto che è stato annullatoe da qui il nome. Gli– Walter, Fabio e Gabriele, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.125. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata10-10-La soluzione di stasera è: SCALA.

Reazione a Catena - gli Sconcertati nuovi campioni : montepremi vinto - 250 euro. Terminate le presentazioni, il conduttore ha dato il via al "Caccia alla Parola". Dopo molti inciampi, hanno chiuso la partita con appena tre parole. C'è chi viene da Milano, chi da Lodi e chi dalla Brianza, in ogni caso sono della Lombardia. Davanti a un obiettivo piuttosto abbordabile, le new entry ne hanno approfittato.

Reazione a Catena - "gli hanno fatto un regalo" : polemica sull'ultima parola | Guarda - Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 4. #reazioneacatena gli hanno fatto un regalo — Un Tugurio (@tweet_tugurio) October 10, 2024 . I "Mici di mare", campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati questa sera da "Gli Sconcertati", team composto da Gabriele, Fabio e Walter. (Liberoquotidiano.it)