Omicidio Gravina, Lacarpia resta dietro le sbarre: “Violento e senza inibizioni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non esiste il pericolo di fuga che avrebbe giustificato il fermo di Giuseppe Lacarpia. Ma il gip Valeria Isabella Valenzi ha disposto la custodia cautelare per il 65enne di Gravina accusato dell’Omicidio della moglie Maria Arcangela Turturo, avvenuto il 6 ottobre 2024. L’uomo verrà quindi trasferito nel carcere di Bari. Lacarpia è accusato di Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, e attualmente è ricoverato in ospedale a causa di una caduta.Leggi anche: Femminicidio Gravina, Giuseppe Lacarpia aveva tentato di uccidere il figlio 14 anni fa Il gip ha evidenziato la pericolosità dell’uomo, definendolo “Violento, calcolatore e privo di ogni inibizione”. La misura cautelare è stata disposta per evitare la reiterazione del reato e per proteggere i familiari, considerata l’impossibilità di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo di Lacarpia. Thesocialpost.it - Omicidio Gravina, Lacarpia resta dietro le sbarre: “Violento e senza inibizioni” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non esiste il pericolo di fuga che avrebbe giustificato il fermo di Giuseppe. Ma il gip Valeria Isabella Valenzi ha disposto la custodia cautelare per il 65enne diaccusato dell’della moglie Maria Arcangela Turturo, avvenuto il 6 ottobre 2024. L’uomo verrà quindi trasferito nel carcere di Bari.è accusato divolontario aggravato dalla premeditazione, e attualmente è ricoverato in ospedale a causa di una caduta.Leggi anche: Femminicidio, Giuseppeaveva tentato di uccidere il figlio 14 anni fa Il gip ha evidenziato la pericolosità dell’uomo, definendolo “, calcolatore e privo di ogni inibizione”. La misura cautelare è stata disposta per evitare la reiterazione del reato e per proteggere i familiari, considerata l’impossibilità di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maria Turturo morta a Gravina di Puglia - Giuseppe Lacarpia resta in carcere : decisivo il video del testimone - Giuseppe Turturo resta in carcere: contro di lui il video dell'omicidio della moglie Maria Turturo. Gli aggiornamenti sul femminicidio di Gravina. (Notizie.virgilio.it)

Donna uccisa a Gravina - Lacarpia resta in carcere. Il gip : "Violento e calcolatore - può reiterare il reato" - Giuseppe Lacarpia resta in carcere. Per il 65enne, accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, la gip del Tribunale di Bari, Valeria Isabella Valenzi, non ha convalidato il fermo, in quanto vi sarebbe stato "un concreto pericolo di fuga" ma... (Baritoday.it)

Donna uccisa a Gravina - Lacarpia resta in carcere. Il gip : "Soggetto violento - può reiterare il reato" - Giuseppe Lacarpia resta in carcere. Per il 65enne, accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, la gip del Tribunale di Bari, Valeria Isabella Valenzi, non ha convalidato il fermo, in quanto vi sarebbe stato "un concreto pericolo di fuga" ma... (Baritoday.it)