Napoli, oggi seduta di allenamento con la Juve Stabia

Nella giornata di oggi il Napoli di Antonio Conte effettuerà una seduta di allenamento insieme alla Juve Stabia. Il Napoli si sta preparando alla sfida L'articolo Napoli, oggi seduta di allenamento con la Juve Stabia proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli e Torre Annunziata - 15 arresti oggi : accuse per traffico di droga e ricettazione - La Polizia di Stato e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno... (Ilmattino.it)

Napoli - sangue e violenza in carcere a Poggioreale : detenuto aggredisce il personale di polizia penitenziaria - . Uno scempio unico e senza appelli! Il grave evento critico di Poggioreale, per altro, è solo l’ultimo di una serie di episodi che evidenziano la necessità di un intervento urgente e sistematico per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari”. it. La sindacalista del Sappe, che esprime solidarietà ai poliziotti coinvolti con l’auspicio che il detenuto in ... (Anteprima24.it)

