Napoli Lukaku | Italia-Belgio bella partita ma per me era importante rimanere a lavorare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ho pensato checon la mia squadra fosse piùper me, non ho fatto il ritiro e l’ho pagato, ma penso chesarà una”. Parla così l’attaccante dele della nazionale belga, Romelu, in un’intervista al Tg1 andata in onda prima della sfida di Nations League di questa sera. “Per me Conte è molto, tutti sanno il rapporto che abbiamo, conosce il mio passato, la mia famiglia e questo fa una grande differenza”, dice il belga.vola basso parlando di obiettivi, ma è fiducioso sul futuro: “Dobbiamo stare molto calmi, siamo ancora all’inizio del percorso. Il titolo più bello? Deve ancora arrivare”, conclude.: “, ma per me era” SportFace.