Ilfattoquotidiano.it - Morto George Baldock: il 31enne difensore del Panathinaikos trovato nella piscina della sua casa ad Atene

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il primo allarme era stato lanciato dalla moglie, che non riusciva più a contattarlo. Poi, la notizia:inglese naturalizzato greco del– è statosenza vitasuaa Glyfada, periferia a sud di. Ilnon era stato chiamato dalla nazionale greca per gli impegni in Nations League. Secondo le prime ricostruzione dei media locali, accanto al corpo esamine sarebbe stata trovata una bottiglia di un superalcolico. La carriera diSi era da poco trasferito al, in Grecia, ma prima di questa esperienzaaveva militato per ben 7 anni nello Sheffield United, in Premier League. 219 partite, 6 gol e 16 assist: se non è stata una bandiera per il club, poco ci è mancato.