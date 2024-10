Milton tiene con il fiato sospeso la Florida. Biden avverte: "È la tempesta del secolo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton spaventa la Florida. Il messaggio di ieri ai residenti nelle zone più a rischio era chiaro: "Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. È una questione di vita o di morte", ha avvertito il presidente degli Usa, Joe Biden. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è sicuro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo". L’uragano, con venti fino a 260 km orari, dovrebbe abbattersi sulla Florida alle 2 ora locale, in Italia le otto di stamane. Attese mareggiate alte oltre 4,7 metri, il doppio di Helene, due settimane fa. Migliaia i voli cancellati. Quotidiano.net - Milton tiene con il fiato sospeso la Florida. Biden avverte: "È la tempesta del secolo" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uraganospaventa la. Il messaggio di ieri ai residenti nelle zone più a rischio era chiaro: "Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. È una questione di vita o di morte", ha avvertito il presidente degli Usa, Joe. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è sicuro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "è ladel". L’uragano, con venti fino a 260 km orari, dovrebbe abbattersi sullaalle 2 ora locale, in Italia le otto di stamane. Attese mareggiate alte oltre 4,7 metri, il doppio di Helene, due settimane fa. Migliaia i voli cancellati.

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - Il centro si trova a 120 chilometri a sud ovest di Orlando. Intanto – Il presidente Usa Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha avvertito che l’uragano avrà un impatto distruttivo, esortando la popolazione a trovare un rifugio sicuro e condannando le bugie e la disinformazione sulla tempesta, definite «antiamericane». (Open.online)

Milton spaventa la Florida. Biden : «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» - L’impatto potenziale sarà devastante su un’area molto grande, dal golfo del Messico all’oceano Atlantico, con piogge torrenziali, inondazioni, tornado e venti ben oltre i 200 km/h. Quando l’uragano toccherà terra probabilmente sarà un categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà come categoria 1. (Open.online)

Uragano Milton - il racconto dalla Florida : “La gente si è preparata come poteva - preoccupati per il dopo” - Continua a leggere . Fanpage. it ha intervistato Paolo Mangia, vicepresidente di Casa Italia, associazione di Miami che fa rete tra le comunità italiane dello Stato: "Fondamentale comprare acqua e viveri perché non si sa quanto tempo ci vorrà per ripristinare tutto". L'uragano Milton è stato definito il "peggiore degli ultimi 100 anni" e per giorni le autorità della costa occidentale della ... (Fanpage.it)

Uragano Milton colpisce la Florida : “Sono le ore più dure” - La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ... (Webmagazine24.it)

Uragano Milton colpisce la Florida : “Sono le ore più dure” - 30 della serata americana del 9 ottobre scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia […]. La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20. Raffiche di vento a quasi 200 km orari, attese ondate di quasi 3 metri L'uragano Milton arriva in Florida. (Sbircialanotizia.it)