Medvedev piange Sinner lo infilza | il punto-show come lo demolisce sotto rete | Video

"Povero Daniil Medvedev". Il quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai è appena cominciato e Jannik Sinner inizia subito a dare lezioni al russo. Il primo game è un autentico massacro, con l'azzurro numero 1 al mondo che spadroneggia e devasta letteralmente l'avversario, travolgendolo 6-1. Più equilibrato il secondo set, con Medvedev che spreca una palla break sul 5-4 ma alla fine cede 6-4. Game, set, match. La musica è subito chiara: primo set, 1-0 per Sinner 15-0 per l'azzurro, Medvedev va subito in sofferenza di fronte alle accelerazioni "killer" del 23enne di San Candido, che prima lo chiama a rete con una palla corta carica di effetto e poi, con il campo scoperto, lo infila con un rovescio a due mani lungolinea, in controtempo. Da manuale del tennis, come d'altronde tutto il match. Una superiorità schiacciante, quella dell'altoatesino.

