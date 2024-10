Mario Cusitore liquidato da tre dame a UeD, Michele e le “zone erogene”, Valerio torna (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi a Uomini e Donne si è parlato molto di Mario Cusitore e delle conoscenze che ha intrapreso al Trono Over. Il cavaliere sta frequentando tre donne, ma l’epilogo è stato decisamente inaspettato per il giovane, che non si aspettava di essere attaccato dalle tre donne. A seguire, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo. Mario Cusitore litiga con tutte le dame con cui è uscito a UeD Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Mario Cusitore. Maura Vitali ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto ha notato una certa freddezza nel napoletano, il quale si è comportato in maniera prevenuta nei suoi riguardi. Successivamente, poi, si è parlato di Morena e Margherita. Tutto.tv - Mario Cusitore liquidato da tre dame a UeD, Michele e le “zone erogene”, Valerio torna Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi a Uomini e Donne si è parlato molto die delle conoscenze che ha intrapreso al Trono Over. Il cavaliere sta frequentando tre donne, ma l’epilogo è stato decisamente inaspettato per il giovane, che non si aspettava di essere attaccato dalle tre donne. A seguire, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.litiga con tutte lecon cui è uscito a UeD Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio. Maura Vitali ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto ha notato una certa freddezza nel napoletano, il quale si è comportato in maniera prevenuta nei suoi riguardi. Successivamente, poi, si è parlato di Morena e Margherita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Mario Cusitore piantato in asso da tutte le Dame! - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024, Mario Cusitore viene piantato in asso dalle sue dame mentre Valerio torna in studio per provare a persuadere Gemma Galgani. (Comingsoon.it)

Mario Cusitore fa impazzire con una IG Storie : dedica a Ida? Cosa è successo - Mario Cusitore è attualmente un esponente del Trono Over di Uomini e Donne. Nello specifico, Mario ha condiviso sul suo account il video di una coppia che cammina mano nella mano. Altri, invece, hanno notato una particolare IG Storie che, in men che non si dica, ha disseminato il caos. Il cavaliere, però, prima di accettare la proposta di mettersi in gioco all’interno della trasmissione, si ... (Tutto.tv)

“Eri - sei e sarai…”. Uomini e Donne - Mario Cusitore : la dedica non è per una dama dello studio - Quasi un anno fa, l’11 novembre del 2023, la dama bresciana saliva sul trono di Uomini e Donne diventando la prima tronista over 40 della storia. Dopo quell’esperienza, finita male e senza scelta, così scriveva Ida: “Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi”. (Caffeinamagazine.it)