Marcianise partita la distribuzione delle borracce in acciaio nelle scuole

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’laina tutti i bambini che usufruiscono della mensa scolastica e al personale docente e ATAdove viene erogato il servizio. Si conclude in questo modo l’operazione di eliminazione della plastica monousomensecon l’installazionelavastoviglie, degli erogatori d’acqua potabile e con l’utilizzo di piatti e posate in plastica lavabili. Leconsegnate sono termiche indoppio strato, dotate di tappo ininox avvitabile che permette di conservare fredde le bevande per 24 ore e calde per almeno 12 ore, con il logo della citta distampato e un QR code che consente di collegarsi al sito istituzionale del Comune se inquadrato con la telecamera di un qualsiasi smartphone.