Marchetti (Sky Sport): «Kvaratskhelia infastidito dal Napoli. Si rischia un caso Osimhen bis»

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti in merito al rinnovo di Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli deve scegliere se rinnovare con il club di De Laurentiis oppure prendere un'altra strada. «Si vocifera di un possibile nuovo incontro con l'agente di Kvara a Milano dopo Milan-Napoli. La verità è solo una: sul rinnovo, deve decidere il giocatore. Il club non farà più di quanto già fatto: 6 milioni l'offerta, si può discutere su bonus o eventuale clausola, ma De Laurentiis pensa d'aver fatto il massimo e non si spingerà oltre queste cifre. Starà al georgiano, a questo punto, scegliere se firmare o meno il nuovo contratto».

