Luna Rossa, sarà un tour de force in America’s Cup femminile: 7 regate venerdì 11 ottobre! Orari, tv, streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si preannuncia una giornata campale domani a Barcellona per Luna Rossa nell’America’s Cup femminile 2024, prima storica edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo i vari rinvii di questa settimana, gli organizzatori hanno annunciato il nuovo programma di venerdì 11 ottobre costringendo alcuni team ad un possibile tour de force di sette regate in un giorno. In mattinata (dalle ore 10.10), meteo permettendo, si disputeranno le ultime tre prove del gruppo A con l’equipaggio italiano del team Luna Rossa Prada Pirelli in piena corsa per superare il turno. Le azzurre condividono infatti la vetta della graduatoria con le britanniche di Athena Pathway e possono gestire un vantaggio di 16 punti sulla quarta piazza di New Zealand. Oasport.it - Luna Rossa, sarà un tour de force in America’s Cup femminile: 7 regate venerdì 11 ottobre! Orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si preannuncia una giornata campale domani a Barcellona pernell’Cup2024, prima storica edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo i vari rinvii di questa settimana, gli organizzatori hanno annunciato il nuovo programma di11costringendo alcuni team ad un possibilededi settein un giorno. In mattinata (dalle ore 10.10), meteo permettendo, si disputeranno le ultime tre prove del gruppo A con l’equipaggio italiano del teamPrada Pirelli in piena corsa per superare il turno. Le azzurre condividono infatti la vetta della graduatoria con le britanniche di Athena Pathway e possono gestire un vantaggio di 16 punti sulla quarta piazza di New Zealand.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America’s Cup femminile - Luna Rossa si difende nella quinta regata. Domani la chiusura del gruppo A e le semifinali - Una situazione estremamente complicata e per certi versi aleatoria, in cui si sono verificati numerosi colpi di scena e scambi di posizione nei tre lati percorsi. Continua a slittare la conclusione della fase a gironi dell’America’s Cup femminile 2024, prima edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : saltano tre regate. Sarà un venerdì pienissimo per Luna Rossa - Luna Rossa purtroppo è abbondantemente in ultima posizione. Ricordiamo che il gruppo B si è concluso ormai tre giorni fa, con le svedesi di Artemis che hanno dominato il raggruppamento proprio come i colleghi della competizione Youth. 11:50 Arriva la comunicazione ufficiale del comitato di regata. Come accaduto per la Youth America’s Cup tutte le imbarcazioni del gruppo B eccetto quella svedese ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento assente - a rischio le regate odierne con Luna Rossa - Luna Rossa supera anche New Zealand ma scende nuovamente dal foil. Vento che continua a latitare. 00 con la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate di flotta del girone A della Coppa America femminile. Si naviga a vista, con le veliste che sono a bordo delle rispettive imbarcazioni ormai da poco meno di 4 ore. (Oasport.it)