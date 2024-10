Ilfattoquotidiano.it - Lo spoiler per gli appassionati di Don Matteo ‘è servito’ a È Sempre Mezzogiorno: cosa ha detto Nino Frassica

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Loè di quelli che rischiano di stuzzicare gli– e sono tantissimi – di Don. Ad una settimana esatta dal debutto della quattordicesima edizione, previsto su Rai1 giovedì 17 ottobre,si è lasciato sfuggire una frase sibillina sul possibile ritorno a sorpresa di Terence Hill. Siamo sul terreno scivoloso della fanta tv, va, ma le parole pronunciate dall’attore siciliano durante l’ospitata di ieri in coppia con Raoul Bova a È, apre uno scenario potenzialmente inaspettato. “In Don14 ci sono new entry e new escy. Poi c’è una grande sorpresa, non si sa se il primo Dontorna io non posso dire niente, il pubblico deve seguire queste dieci puntate”, harispondendo ad una domanda di Antonella Clerici. Una dichiarazione misteriosa, che ha provocato la curiosità della conduttrice. E non solo la sua.