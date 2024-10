Lecco-Ballabio riaperta al traffico in entrambe le direzioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ballabio (Lecco), 10 ottobre 2024 - La nuova Lecco-Ballabio è di nuovo aperta al traffico. Nonostante l'allerta meteo e la pioggia battente, la galleria Giulia è di nuovo percorribile in entrambi i sensi di marcia e l'intera direttrice per la Valsassina è stata riaperta. CARDINI Lecco Ballabio = SMOTTAMENTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE Lecco Ballabio CAUSA FORTI PIOGGE - MALTEMPO - ARCHIVIO Lo smottamento L'importante arteria era stata chiusa martedì pomeriggio, in seguito all'allagamento di un tunnel - la galleria Giulia appunto - e ad una colata di fango nello stesso punto dove negli ultimi mesi si sono già verificati diversi dissesti idrogeologici e sono in corso interventi di messa in sicurezza, dopo la frana del dicembre 2022 che ha quasi ucciso due persone travolte da un enorme macigno. Ilgiorno.it - Lecco-Ballabio riaperta al traffico in entrambe le direzioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)), 10 ottobre 2024 - La nuovaè di nuovo aperta al. Nonostante l'allerta meteo e la pioggia battente, la galleria Giulia è di nuovo percorribile in entrambi i sensi di marcia e l'intera direttrice per la Valsassina è stata. CARDINI= SMOTTAMENTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALECAUSA FORTI PIOGGE - MALTEMPO - ARCHIVIO Lo smottamento L'importante arteria era stata chiusa martedì pomeriggio, in seguito all'allagamento di un tunnel - la galleria Giulia appunto - e ad una colata di fango nello stesso punto dove negli ultimi mesi si sono già verificati diversi dissesti idrogeologici e sono in corso interventi di messa in sicurezza, dopo la frana del dicembre 2022 che ha quasi ucciso due persone travolte da un enorme macigno.

