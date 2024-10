Iodonna.it - Le tendenze e le idee moda per indossare l'uniforme collegiale senza sembrare in divisa

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo stile preppy non solo è tornato (già da un po’) ma è sempre più in voga. Lo dicono le passerelle, lo dicono i look street style e lo decreta TikTok con il viralissimo hashtag #DarkAcademia. Ma lo conferma anche Google Trends, che registra un crescente interesse verso il collegecore e le sue uniformi, con tantissime ricerche da parte degli utenti sul preppy style.