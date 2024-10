Le borracce plastic free del Comune consegnate ai bambini (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ partita la distribuzione delle borracce in acciaio a tutti i bambini che usufruiscono della mensa scolastica e al personale docente e ATA delle scuole dove viene erogato il servizio. Si conclude in questo modo l’operazione di eliminazione della plastica monouso nelle mense partita con Casertanews.it - Le borracce plastic free del Comune consegnate ai bambini Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ partita la distribuzione dellein acciaio a tutti iche usufruiscono della mensa scolastica e al personale docente e ATA delle scuole dove viene erogato il servizio. Si conclude in questo modo l’operazione di eliminazione dellaa monouso nelle mense partita con

