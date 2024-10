Sport.quotidiano.net - Lazio: otto i convocati dalle nazionali, aggiornamento sulle condizioni di Lazzari

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma 10bre 2024 – L'avvio di stagione dellaera stato accolto da molte incognite. Dalla contestazione estiva verso la dirigenza e la scelta di Marco Baroni in panchina, la stagione non sembrava nata si migliori auspici, ma poco alla volta il tecnico e i suoi ragazzi hanno saputo convincere i più scettici. Non solo questo, ma se uno dei dubbi più importanti circa l'allenatore ex Lecce e Verona era la sua gestione del doppio impegno, per lui quello in Europa League è stato il debutto in panchina in una competizione Uefa. Gli indizi parlavano tutti della possibilità di un primo crollo di prestazioni, ma così non è stato. Al contrario lasi è esaltata con il doppio impegno e ha chiuso prima della pausa con ben quattro vittorie consecutive, per una pausa che mette un vero e proprio freno ai capitolini.