Ilfattoquotidiano.it - La senatrice renziana Musolino accusa La Russa: “Ha sondato la mia disponibilità per passare con la maggioranza”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente del Senato fa campagna acquisti per il centrodestra a Palazzo Madama. Che tipo di acquisti? Senatori, ovviamente, cioè voti utili per uscire dall’impasse in Rai ed eleggere il giudice della Consulta. È questa l’lanciata nei confronti di Ignazio Lada parte di Dafneeletta dalla lista di Cateno De Luca in Sicilia, poi passata in Italia viva. “Sì, c’è stato un contatto con il presidente La, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo. E’ stato un tentativo di sondare la miain senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile”, ha raccontato alle agenzie di stampa, confermando quello che aveva anticipato poco prima Matteo Renzi nei corridoi di Palazzo Madama.