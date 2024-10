La prima parola del bimbo sordo è per la sorellina appena nata: “Siamo riamasti scioccati” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una madre ha postato su TikTok tutta la propria sorpresa per aver immortalato la prima parola del figlio, che qualche tempo dopo avrebbe ricevuto una diagnosi di sordità: "Non sentiva, ma con la sorella è stato amore a prima vista". Fanpage.it - La prima parola del bimbo sordo è per la sorellina appena nata: “Siamo riamasti scioccati” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una madre ha postato su TikTok tutta la propria sorpresa per aver immortalato ladel figlio, che qualche tempo dopo avrebbe ricevuto una diagnosi di sordità: "Non sentiva, ma con la sorella è stato amore avista".

