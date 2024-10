La medicina rigenerativa per combattere dolori e infiammazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Habilita San Marco, il poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10, nel cuore di Bergamo, è attivo il Centro di Diagnosi e Cura del dolore. Il referente di questo servizio è il dr. Massimo Allegri. Lo abbiamo incontrato per parlare di medicina rigenerativa, ovvero l’ultima frontiera nell’ambito della medicina del dolore a supporto, soprattutto (ma non solo), dei pazienti che praticano attività sportiva a livello amatoriale e spesso sono vittime di dolori e infiammazioni. “La medicina rigenerativa – spiega il dr. Allegri – ha avuto un forte impatto sulla terapia del dolore e ha cambiato le nostre capacità di guarire i soggetti che provano dolore. Bergamonews.it - La medicina rigenerativa per combattere dolori e infiammazioni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Habilita San Marco, il poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10, nel cuore di Bergamo, è attivo il Centro di Diagnosi e Cura del dolore. Il referente di questo servizio è il dr. Massimo Allegri. Lo abbiamo incontrato per parlare di, ovvero l’ultima frontiera nell’ambito delladel dolore a supporto, soprattutto (ma non solo), dei pazienti che praticano attività sportiva a livello amatoriale e spesso sono vittime di. “La– spiega il dr. Allegri – ha avuto un forte impatto sulla terapia del dolore e ha cambiato le nostre capacità di guarire i soggetti che provano dolore.

