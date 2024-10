Jesi / Tennis tavolo, successo al Campionato Nazionale con ottimi risultati per la Clementina (Di giovedì 10 ottobre 2024) A2 femminile e B femminile buon avvio di stagione. Inizia il Campionato Regionale con le squadre in D1 e D2 Jesi, 10 ottobre 20224 – La Clementina Tennistavolo Jesi ASD ha iniziato la nuova stagione con un impatto rilevante nei campionati nazionali di Serie A2 e Serie B. I risultati ottenuti nelle prime giornate sono promettenti e riflettono il grande lavoro fatto durante la preparazione estiva. Serie A2 Femminile La squadra Clementina – Andreoli Immobiliare ha esordito il 29 settembre contro il Tennistavolo Sassari con una vittoria per 4-1, confermando la grande forza di Mia O’Rahilly Egan, che non ha concesso nemmeno un set alle sue avversarie. Anche Chiara Morri e Anastasia De Costanzo hanno brillato nel match, con entrambe che hanno offerto un’eccellente prestazione contro la più quotata Lisa Bressan. .com - Jesi / Tennis tavolo, successo al Campionato Nazionale con ottimi risultati per la Clementina Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) A2 femminile e B femminile buon avvio di stagione. Inizia ilRegionale con le squadre in D1 e D2, 10 ottobre 20224 – LaASD ha iniziato la nuova stagione con un impatto rilevante nei campionati nazionali di Serie A2 e Serie B. Iottenuti nelle prime giornate sono promettenti e riflettono il grande lavoro fatto durante la preparazione estiva. Serie A2 Femminile La squadra– Andreoli Immobiliare ha esordito il 29 settembre contro ilSassari con una vittoria per 4-1, confermando la grande forza di Mia O’Rahilly Egan, che non ha concesso nemmeno un set alle sue avversarie. Anche Chiara Morri e Anastasia De Costanzo hanno brillato nel match, con entrambe che hanno offerto un’eccellente prestazione contro la più quotata Lisa Bressan.

