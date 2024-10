Jannik Sinner raggiante: “Grande match contro Medvedev, ma aveva problemi alla spalla” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha regalato una prestazione maiuscola contro il russo Daniil Medvedev, surclassandolo in maniera perentoria e qualificandosi alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo si è imposto con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4, chiudendo la pratica in appena 83 minuti di gioco a senso unico e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino ha nuovamente regolato il numero 5 del ranking ATP in quella che è ormai diventata una classica e tornerà in campo sabato 12 ottobre per fronteggiare con buona probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz, che parte ampiamente favorito contro il ceco Machac: sarebbe la rivincita della finale disputata settimana scorsa al torneo ATP 500 di Pechino. Oasport.it - Jannik Sinner raggiante: “Grande match contro Medvedev, ma aveva problemi alla spalla” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha regalato una prestazione maiuscolail russo Daniil, surclassandolo in maniera perentoria e qualificandosi alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo si è imposto con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4, chiudendo la pratica in appena 83 minuti di gioco a senso unico e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino ha nuovamente regolato il numero 5 del ranking ATP in quella che è ormai diventata una classica e tornerà in campo sabato 12 ottobre per fronteggiare con buona probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz, che parte ampiamente favoritoil ceco Machac: sarebbe la rivincita della finale disputata settimana scorsa al torneo ATP 500 di Pechino.

