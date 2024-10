Infortunio Koopmeiners: condizioni, quando rientra il centrocampista della Juve e quante partite salta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per Teun Koopmeiners si preannuncia un lungo stop dalle 4 alle 6 settimane. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di giovedì 10 ottobre hanno evidenziato una frattura scomposta della seconda costola destra. L'olandese potrebbe ritornare a fine novembre, per Milan-Juventus. Fanpage.it - Infortunio Koopmeiners: condizioni, quando rientra il centrocampista della Juve e quante partite salta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per Teunsi preannuncia un lungo stop dalle 4 alle 6 settimane. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di giovedì 10 ottobre hanno evidenziato una frattura scompostaseconda costola destra. L'olandese potrebbe ritornare a fine novembre, per Milan-ntus.

