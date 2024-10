Spazionapoli.it - Incubo Napoli, terzo episodio gravissimo: Politano è la nuova vittima

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)per i calciatori azzurri, anche Matteocolpito dai criminali: è la terzain pochi mesi Matteoè statodi un furto d’auto a Posillipo, dopo esser andato via a cena, come riportato dal Mattino. L’attaccante delè solo ilcalciatore azzurro a subire un grave danno a causa di alcuni gruppi criminali. Il primo è stato David Neres, che ebbe il benvenuto poco dopo il termine di-Parma, con il furto dell’orologio nei pressi del Maradona. Juan Jesus ha denunciato solo qualche ora fa dell’incidente subito: hanno distrutto la sua auto, provando a rubargliela. Attraverso i social, il difensore brasiliano ha lamentato tutto il suo malcontento e la scarsa sicurezza che prova vivendo in questa città.