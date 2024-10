Ilgiorno.it - In crociera benefica sul Lario contro le malattie genetiche rare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unasul lago di Como per sostenere gli scienziati che cercano terapie e cure per aiutare chi soffre di. La Maratona Telethon sabato si sposta sull’acqua, con un tour a Varenna ma dal lago. L’evento è in programma dalle 10 alle 18, con partenza dal pontile galleggiante sulla passeggiata a lago in centro a Varenna. Lasi svolgerà a bordo delle imbarcazioni classiche della flotta di Lake Como Boat Nautica Varenna, come quelle dei film. L’offerta minima è di 30 euro a persona, che verranno interamente devoluti a Telethon. "Un evento unico nel suo genere – esorta il cavalier Renato Milani, presidente del Coordinamento Telethon Lecco – Aiutiamo la ricerca e i ricercatori. Aiutiamoli a crescere, facciamo diventare grandi i bambini colpevoli solo di essere nati con una condanna: una malattia genetica rara".