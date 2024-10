Il miracolo ogni mattina in autostrada: la moltiplicazione delle corsie (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' incredibile quello che accade tutti i giorni nel tratto da Villabate a Palermo dalle 6.30 alle 9. Una specie di miracolo: ad un tratto l’autostrada diventa a 3 corsie di marcia. Ebbene sì anche la corsia di emergenza diventa corsia preferenziale di auto, furgoni, camion. Ostruendo il passaggio Palermotoday.it - Il miracolo ogni mattina in autostrada: la moltiplicazione delle corsie Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' incredibile quello che accade tutti i giorni nel tratto da Villabate a Palermo dalle 6.30 alle 9. Una specie di: ad un tratto l’diventa a 3di marcia. Ebbene sì anche la corsia di emergenza diventa corsia preferenziale di auto, furgoni, camion. Ostruendo il passaggio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, all'ospedale Cardarelli corsie preferenziali per chi soffre di maculopatia per abbattere i lunghi tempi d'attesa - Chi ne soffre è destinato alla cecità o a una semi cecità che comunque compromette la qualità della vita. Chi soffre di maculopatia non può leggere, non ... (ilmattino.it)

Scontro frontale tra due auto e un camion sulla Rutigliano-Adelfia: due feriti - Sul posto oltre al 118 anche la Polizia Locale di Rutigliano che ha chiuso al traffico la Sp 84 in attesa della rimozione dei detriti dal manto stradale e dei veicoli incidentati ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

L'Autostrada del Sole, la regina viarum che cambiò la vita degli italiani - Simbolo dell'Italia del miracolo economico e industriale, e della motorizzazione di massa, l'Autostrada del Sole ha compiuto ieri sessant'anni. L'Autosole è tuttora ... (ilmattino.it)