Grosso masso precipita in mezzo alla strada: chiusa la Statale (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Darzo, frazione del comune di Storo, la Statale 237 del Caffaro è completamente bloccata a causa della caduta di un Grosso masso sull’asfalto. Il timore di frane e di episodi di dissesto idrogeologico, come in questo caso, era palesato anche nell’ultima allerta meteo.Il masso si è staccato Bresciatoday.it - Grosso masso precipita in mezzo alla strada: chiusa la Statale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Darzo, frazione del comune di Storo, la237 del Caffaro è completamente bloccata a causa della caduta di unsull’asfalto. Il timore di frane e di episodi di dissesto idrogeologico, come in questo caso, era palesato anche nell’ultima allerta meteo.Ilsi è staccato

