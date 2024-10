Fungaiolo disperso a Ramiseto. Recuperato grazie all’elicottero (Di giovedì 10 ottobre 2024) Soccorso ieri mattina un Fungaiolo sull’Appennino reggiano colto da improvvizo malessere: si tratta dell’89enne C. V. di San Martino in Rio, il quale ha accusato una forte emicrania al punto da perdere l’orientamento mentre si trovava a funghi in una zona boscosa a Poviglio di Ramiseto nel comune di Ventasso. Dopo aver accusato questo malessere e di conseguenza smarrita la strada l’89enne ha contattato la centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino, è giunto sul posto con una squadra del Saer Monte Cusna. Il medico che ha valutato il paziente ha potuto constatare che quest’ultimo, fortunatamente, non aveva riportato altre problematiche sanitarie. Ilrestodelcarlino.it - Fungaiolo disperso a Ramiseto. Recuperato grazie all’elicottero Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Soccorso ieri mattina unsull’Appennino reggiano colto da improvvizo malessere: si tratta dell’89enne C. V. di San Martino in Rio, il quale ha accusato una forte emicrania al punto da perdere l’orientamento mentre si trovava a funghi in una zona boscosa a Poviglio dinel comune di Ventasso. Dopo aver accusato questo malessere e di conseguenza smarrita la strada l’89enne ha contattato la centrale operativa del 118 che ha attivato il Soccorso Alpino, è giunto sul posto con una squadra del Saer Monte Cusna. Il medico che ha valutato il paziente ha potuto constatare che quest’ultimo, fortunatamente, non aveva riportato altre problematiche sanitarie.

