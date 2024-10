Lanazione.it - Fucecchio, tir si ribalta in strada: incidente in via Pistoiese

(Di giovedì 10 ottobre 2024) EmpoIi, 10 ottobre 2024 – Sono stati momenti di paura per un camionista che alle prime luci dell’alba di oggi, 10 ottobre, si è trovato a percorrere via, nel comune di. Il tir che stava guidando, per motivi in corso di accertamento è uscito fuorie si èto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Empoli, che hanno aiutato il conducente del camion a uscire dalla cabina di guida. Il camionista era illesa pertanto non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Il mezzo trasportava granelli di plastica per termo stampe. I vigili del fuoco hanno infine messo in sicurezza il mezzo pesante.