Federica Sciarelli festeggia 20 anni di Chi l’ha Visto?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da 35va in onda su Rai 3 Chi?, programma che forse più di tutti rappresenta la vera essenza del Servizio Pubblico. Dal 2004 a condurre c’è, che taglia così il traguardo di 20 ininterrottialla guida di uno degli appuntamenti ancora oggi più seguiti in TV. 2004 – 2024 Ventidi “Chi?”. Auguri! è il messaggio social di Chi?, con lae la sua squadra are, con tanto di torta, un compleanno importante e non affatto scontato. Era il 13 settembre 2004 quando l’ex giornalista del TG3 ereditò da Daniela Poggi la trasmissione, iniziando un percorso ricco di soddisfazioni ma anche di grandi ‘pensieri’ e forti dubbi.