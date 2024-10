Ilrestodelcarlino.it - FdI attacca gli ex sindaci Pd:: "Troppi incarichi in altri Comuni"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Escono dalla porta e rientrano dalla finestra. È l’accusa che Fratelli d’Italia fa aiPd non più in carica che nel bolognese in più di un caso sono approdati nello staff didello stesso partito. E’ il caso di Dario Mantovani, ex sindaco di Molinella, assunto a Casalecchio come capo di gabinetto del nuovo primo cittadino Matteo Ruggeri. "Ma non è il primo -nota il partito di Giorgia Meloni- Dopo il caso della ex sindaco di Bentivoglio, Erika Ferranti, nominata capo di gabinetto a San Lazzaro per la neo eletta sindaco Marilena Pillati, e Maurizio Fabbri che da Castiglione dei Pepoli è atterrato a Bologna per qualche mese sino alla candidatura alle regionali".