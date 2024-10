Ex ballerino di Amici si scaglia contro Alessandra Celentano, lo sfogo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante la prima puntata di Amici 24 Alessandra Celentano ha preso nella sua squadra Alessia, ma facendole un appunto: “C’è una forma fisica da sistemare e mettere apposto. Parlo sempre del mio gusto, le do la maglia, lavoreremo su questo“. Nella seconda puntata della trasmissione, la Celentano ha rivelato: “Se l’ho fatta incontrare con la dietologa, la nutrizionista e tutto? Certo!“. La concorrente ha aggiunto di aver perso 2,5 kg in una settimana. Queste dichiarazioni hanno scatenato una polemica ed è intervenuto anche un famoso ex ballerino del talent. HA PERSO 2.5 kg in 2 giorni?!#Amici24 pic.twitter.com/O0ZDYZAc9i — TV Reality addicted EnzoPaolo’s version (@03TrashAddicted) October 6, 2024 Tony Aglianò ha scoperto di quanto accaduto grazie ad un articolo di Grazia Sambruna sul Corriere della Sera e durante una chiacchierata con Biccy ha espresso il suo parere. Biccy.it - Ex ballerino di Amici si scaglia contro Alessandra Celentano, lo sfogo Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante la prima puntata di24ha preso nella sua squadra Alessia, ma facendole un appunto: “C’è una forma fisica da sistemare e mettere apposto. Parlo sempre del mio gusto, le do la maglia, lavoreremo su questo“. Nella seconda puntata della trasmissione, laha rivelato: “Se l’ho fatta incontrare con la dietologa, la nutrizionista e tutto? Certo!“. La concorrente ha aggiunto di aver perso 2,5 kg in una settimana. Queste dichiarazioni hanno scatenato una polemica ed è intervenuto anche un famoso exdel talent. HA PERSO 2.5 kg in 2 giorni?!#24 pic.twitter.com/O0ZDYZAc9i — TV Reality addicted EnzoPaolo’s version (@03TrashAddicted) October 6, 2024 Tony Aglianò ha scoperto di quanto accaduto grazie ad un articolo di Grazia Sambruna sul Corriere della Sera e durante una chiacchierata con Biccy ha espresso il suo parere.

