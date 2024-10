Due protagonisti inaspettati per la campagna italiana di Call of Duty: Black Ops 6 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per il lancio di Call Of Duty: Black Ops 6, previsto per il prossimo 25 ottobre, Call of Duty ha rilasciato Caccia alla verità, un video ideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano. I protagonisti della clip sono due personaggi noti e molto diversi tra loro: Artie 5ive, artista tra i protagonisti della nuova scena rap italiana, che ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena urban, e il Signor Giancarlo, indimenticabile volto della TV anni ’90, la cui risposta sbagliata in una puntata di un popolare quiz è passata alla storia e diventata un cult anche per le generazioni più giovani. Call Of Duty ha affidato la produzione del video a Plasma e la regia a Gianluigi Carella, regista italiano in grande ascesa basato a Los Angeles. Nerdpool.it - Due protagonisti inaspettati per la campagna italiana di Call of Duty: Black Ops 6 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per il lancio diOfOps 6, previsto per il prossimo 25 ottobre,ofha rilasciato Caccia alla verità, un video ideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano. Idella clip sono due personaggi noti e molto diversi tra loro: Artie 5ive, artista tra idella nuova scena rap, che ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena urban, e il Signor Giancarlo, indimenticabile volto della TV anni ’90, la cui risposta sbagliata in una puntata di un popolare quiz è passata alla storia e diventata un cult anche per le generazioni più giovani.Ofha affidato la produzione del video a Plasma e la regia a Gianluigi Carella, regista italiano in grande ascesa basato a Los Angeles.

