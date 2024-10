Discariche abusive di 2500 metri quadrati sequestrate dai carabinieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due Discariche abusive da 2500 metri quadrati scoperte a Casal di Principe e Villa Literno. E’ il risultato del servizio di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti posto in essere dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe, unitamente al personale dell’Asl di Caserta e dell’Arpac Casertanews.it - Discariche abusive di 2500 metri quadrati sequestrate dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Duedascoperte a Casal di Principe e Villa Literno. E’ il risultato del servizio di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti posto in essere daidella compagnia di Casal di Principe, unitamente al personale dell’Asl di Caserta e dell’Arpac

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pozzuoli - due discariche abusive a Cigliano - Nelle aree interessate soggetti ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere […] The post Pozzuoli, due discariche abusive a Cigliano appeared first on Il Blog di Giò. Nell’ambito dei controlli del territorio contro i reati ambientali, potenziati anche grazie alla partecipazione al progetto “terra dei fuochi” coordinato dalla Prefettura di Napoli, la Polizia Municipale di Pozzuoli ha ... (Ilblogdigio.it)

Pozzuoli - due discariche abusive a Cigliano - . Nell’ambito dei controlli del territorio contro i reati ambientali, potenziati anche grazie alla partecipazione al progetto “terra dei fuochi” coordinato dalla Prefettura di Napoli, la Polizia Municipale di Pozzuoli ha scoperto nella zona di Cigliano due discariche abusive site a poca distanza l’una dall’altra. (Ilblogdigio.it)

Discariche abusive a Cerveteri - in arrivo maxi-multe per gli zozzoni - it è su GOOGLE NEWS. “Grazie alla collaborazione dei cittadini e al lavoro senza sosta della Polizia Locale e dei volontari di Fareambiente tre persone che avevano abbandonato ogni genere di rifiuto per strada sono state rintracciate e nelle prossime ore saranno convocati presso il comando di Polizia per essere duramente sanzionati – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – andremo avanti ... (Ilfaroonline.it)