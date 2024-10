Napolipiu.com - Di Canio attacca lo United: “McTominay ceduto? Dirigenti da arrestare!”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Paolo Di, exnte della Lazio e opinionista Sky Sport, ha espresso la sua opinione senza mezzi termini su, Antonio Conte e il Napoli capolista.  Paolo Dinon ha certo usato mezzi termini parlando del Manchestere della decisione di cedere Scott. Intervenuto in un’intervista al quotidiano Il Mattino. Tra critiche pungenti e riflessioni sul mercato, ecco cosa ha detto. Calciomercato Napoli, DisuL’exnte di Napoli e Lazio e opinionista di Sky Sport ha dichiarato: «Io andrei da quelli del Manchesterpertutti i: ma come si fa a dar via? C’è uno come Neres che fa la riserva. Gilmour nel Brighton ha mostrato di avere le stesse caratteristiche di uscita palla al piede e di lucidità di Lobotka».