Deceduto dopo seduta di dialisi: aperta inchiesta sulla morte di un 66enne ad Angri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 66 anni, residente ad Angri, è Deceduto nella propria abitazione dopo essersi sottoposto a una seduta di dialisi. Il paziente, affetto da diverse patologie preesistenti, tra cui diabete, bronchite e polmonite, aveva ricevuto il trattamento presso una struttura sanitaria locale. Salernotoday.it - Deceduto dopo seduta di dialisi: aperta inchiesta sulla morte di un 66enne ad Angri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 66 anni, residente ad, ènella propria abitazioneessersi sottoposto a unadi. Il paziente, affetto da diverse patologie preesistenti, tra cui diabete, bronchite e polmonite, aveva ricevuto il trattamento presso una struttura sanitaria locale.

