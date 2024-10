Udine20.it - De Toni concede il patrocinio alla partita Italia – Israele del 14 ottobre

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Sindaco di Udine Alberto Felice Deil suodi Nations League trache si terrà lunedì 14allo Stadio Friuli. “Il Comune di Udine è sempre stato per la pace e contro i conflitti. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associatae finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti graziecollaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport”, spiega il Sindaco De. “La decisione è legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo delladi calcio che Udine ospiterà lunedì prossimo. Un nuovo piano unitario, potenzialmente generativo, rispetto a quello sportivo, potenzialmente divisivo se strumentalizzato.