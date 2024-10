Dal Lago Maggiore Herno approda sulla Madison Avenue di New York (Di giovedì 10 ottobre 2024) Herno annuncia l’apertura del nuovo flagship store al civico 616 di Madison Avenue, all’interno dell’esclusivo General Motors Building. Questo nuovo spazio, esteso su 160 metri quadri, rappresenta una celebrazione dello stile italiano, con un design che unisce eleganza, artigianalita? e innovazione, portando un angolo d’Italia, di Lago Maggiore, nel cuore di Manhattan. Lo store visto da vicino L’ambiente ripropone lo styling comune agli altri store del brand: il pavimento e? in parquet, l’appenderia e? composta da travi d’acciaio dove i capi della collezione sono esposti su eleganti appendiabiti in legno e pelle, i tavoli espositivi dal design moderno rievocano i vecchi bauli del brand e sono realizzati in legno con una sezione in metallo specchiato che aggiunge un tocco di eleganza e contrasta con la texture naturale del legno. Quifinanza.it - Dal Lago Maggiore Herno approda sulla Madison Avenue di New York Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)annuncia l’apertura del nuovo flagship store al civico 616 di, all’interno dell’esclusivo General Motors Building. Questo nuovo spazio, esteso su 160 metri quadri, rappresenta una celebrazione dello stile italiano, con un design che unisce eleganza, artigianalita? e innovazione, portando un angolo d’Italia, di, nel cuore di Manhattan. Lo store visto da vicino L’ambiente ripropone lo styling comune agli altri store del brand: il pavimento e? in parquet, l’appenderia e? composta da travi d’acciaio dove i capi della collezione sono esposti su eleganti appendiabiti in legno e pelle, i tavoli espositivi dal design moderno rievocano i vecchi bauli del brand e sono realizzati in legno con una sezione in metallo specchiato che aggiunge un tocco di eleganza e contrasta con la texture naturale del legno.

