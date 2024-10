Controlli straordinari della polizia nella zona della stazione: cinque fermati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. nella serata di mercoledì (9 ottobre) si sono svolti i servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Questura della Provincia di Bergamo, organizzati al fine di contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio, in particolare nell’area di Piazzale Marconi, Pensiline e Piazzale Alpini. L’operazione ha visto il coinvolgimento di agenti della polizia di Stato, del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della polizia Locale di Bergamo con unità cinofila, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con unità cinofila. L’intensa attività ha portato all’arresto di un cittadino gambiano, classe 1997, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Bergamonews.it - Controlli straordinari della polizia nella zona della stazione: cinque fermati Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo.serata di mercoledì (9 ottobre) si sono svolti i servizidi controllo del territorio coordinati dalla QuesturaProvincia di Bergamo, organizzati al fine di contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio, in particolare nell’area di Piazzale Marconi, Pensiline e Piazzale Alpini. L’operazione ha visto il coinvolgimento di agentidi Stato, del Nucleo Interventi Sicurezza UrbanaLocale di Bergamo con unità cinofila, dei Carabinieri eGuardia di Finanza con unità cinofila. L’intensa attività ha portato all’arresto di un cittadino gambiano, classe 1997, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

