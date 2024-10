Romadailynews.it - Confeti: Salute mentale è la nuova pandemia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma – Laè la veradel Terzo Millennio che rischia di mettere in ginocchio il sistema sanitario mondiale se non verranno presi provvedimenti urgenti dalle istituzioni preposte. A sostenerlo è la dottoressa Paola Marchetti, presidente di Confepi, realtà associativa che mette insieme le strutture di riabilitazione psichiatrica in tutta Italia. “Oggi si celebra la Giornata Mondiale dellae come ogni anno ascolteremo i nostri politici lanciare promesse di investimenti che puntualmente saranno smentite in nome di tagli ai bilanci soprattutto sulla sanità”, afferma Marchetti.