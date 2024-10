Lanazione.it - Confartigianato Firenze fa il bis e apre la sua seconda sede a Firenze Sud

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –raddoppia la sua presenza sul territorio ela, in via Aretina 167. A motivare la scelta è la crescita nel numero dei sociprovenienti dall'area diSud che registra un incremento del 19%: questi rappresentano, al momento, circa il 20% dei soci fiorentini dell'associazione di categoria. La nuovasi aggiunge a quella storica fiorentina che si trova in via di Empoli nella zona dell'Isolotto e fornirà tutti i servizialle imprese e ai professionisti, tra i quali: rappresentanza, contabilità e paghe, Caaf, credito e incentivi, ambiente e sicurezza, formazione.