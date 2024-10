Commissioni consiliari, Nargi: "Incidente di percorso. Maggioranza coesa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Premetto che i miei sono tutti consiglieri comunali perché sono il sindaco della città. È stato un Incidente di percorso, ma più che un Incidente è stato l'errore di un singolo consigliere che, per inesperienza, ha valutato in modo errato la decisione da prendere. Detto ciò, tutto finisce qui Avellinotoday.it - Commissioni consiliari, Nargi: "Incidente di percorso. Maggioranza coesa" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Premetto che i miei sono tutti consiglieri comunali perché sono il sindaco della città. È stato undi, ma più che unè stato l'errore di un singolo consigliere che, per inesperienza, ha valutato in modo errato la decisione da prendere. Detto ciò, tutto finisce qui

