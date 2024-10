‘Citadel: Diana’, una spy story ricca di emozioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La serie Originale italiana con Matilda De Angelis debutta su Prime Video. Si tratta della seconda serie dell’universo Citadel. La prima stagione di Citadel – interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Stanley Tucci e Lesley Manville – ha debuttato nel 2023 ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo a 24 giorni dal lancio. L'articolo ‘Citadel: Diana’, una spy story ricca di emozioni proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La serie Originale italiana con Matilda De Angelis debutta su Prime Video. Si tratta della seconda serie dell’universo Citadel. La prima stagione di Citadel – interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Stanley Tucci e Lesley Manville – ha debuttato nel 2023 ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo a 24 giorni dal lancio. L'articolo, una spydiproviene da Daily Show Magazine.

Citadel : Diana - recensione della serie tv con Matilda De Angelis - Lo spin-off italiano ci tiene di più a mostrarci i rapporti tra i personaggi, tentando di aggrapparsi all’empatia dello spettatore, senza tralasciare le scene d’azione finemente curate. Il primo spin-off che vede la luce è quello italiano, Citadel: Diana che vede in campo la co-produzione di Cattleya (Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra, Zero Zero Zero, solo per citarne alcune!). (Universalmovies.it)

Citadel : Diana - una nuova clip con Matilda De Angelis e Julia Piaton della serie - da oggi su Prime Video - Prodotta da Cattleya (Gomorra, ZeroZeroZero) – parte di ITV Studios – con Amazon MGM Studios, e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la serie ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini; con lei, nel ruolo di executive producers, Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini. (Nerdpool.it)

Citadel : Diana - recensione : un passo avanti rispetto alla serie madre - ma c’è ancora molto da sistemare - TITOLO Citadel: Diana REGIA Arnaldo Catinari ATTORI Matilda De Angelis, Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz, Filippo Nigro USCITA 10 ottobre 2024 DISTRIBUZIONE Prime Video VOTO: Tre stelle . (Spettacolo.eu)